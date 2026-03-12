Сейм Литви схвалив продовження санкцій проти РФ та Білорусі до 2028 року

Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ про продовження санкцій проти Росії та Білорусі до кінця 2027 року.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 12 березня, 65 членів Сейму проголосували за, ніхто не проголосував проти, а один парламентарій утримався.

Пропозиція пропонує заборонити ввезення палива з Росії та Білорусі до Литви в стандартних паливних баках транспортних засобів, якщо кількість палива перевищує 200 літрів. Стверджується, що це запобігатиме можливим порушенням санкцій ЄС, а також непрямій підтримці режимів у Москві та Мінську.

Як зазначено в пояснювальній записці, продовживши дію обмежувальних заходів, Литва, поряд із санкціями ЄС, зможе застосовувати ці заходи до держав-агресорів як інструмент зовнішньої політики.

Водночас передбачається, що уряд може заморозити кошти та економічні ресурси та застосувати секторальні обмежувальні заходи, якщо санкції, введені на рівні ЄС проти Росії або Білорусі, будуть частково або повністю скасовані.

Рада Європейського Союзу 26 лютого ухвалила рішення продовжити чинні санкції проти Білорусі ще на один рік.

Нагадаємо, у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Будапешт аргументував свою позицію тим, що Україна нібито прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину через нафтопровід "Дружба", щоб підтримати на виборах угорську опозицію.