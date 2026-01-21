Литва відмовила у посвідці на проживання понад 1700 білорусам і росіянам

Минулого року Литва визнала 1721 громадянина Білорусі та Росії загрозою національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю населення.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Управління з міграції країни, пише "Європейська правда".

На підставі відкритої та секретної інформації, в тому числі даних, наданих Департаментом державної безпеки, відомство визначило, що 1634 білоруських громадянина становлять загрозу національній безпеці в 2025 році.

Ця цифра майже втричі перевищує показник 2023 року, коли такі рішення були прийняті щодо 598 білорусів, повідомило відомство.

Минулого року литовська влада відмовила у видачі тимчасових посвідок на проживання 391 білоруському громадянину, який звернувся вперше, і відмовила у продовженні посвідок на проживання 1023 іншим, у яких закінчився термін дії документів.

Для порівняння: у 2024 році ці цифри становили 232 і 179 відповідно, а в 2023 році у видачі посвідок на проживання було відмовлено 574 заявникам, а 377 – не продовжили.

З ініціативи Департаменту міграції були анульовані діючі тимчасові посвідки на проживання 214 білоруських громадян. У 2024 році їхня кількість становила 175, а в 2023 році – 462.

Одному громадянину Білорусі було відмовлено у видачі дозволу на постійне проживання, а п'ятьом було анульовано дозволи на постійне проживання. У 2024 році відповідні цифри становили три та дев'ять, а у 2023 році – сім та вісім.

У 2025 році влада визнала 87 громадян Росії такими, що становлять загрозу національній безпеці, що менше, ніж 125 випадків, зафіксованих у 2024 році.

Минулого року Литва відмовила у видачі тимчасових дозволів на проживання 14 громадянам Росії, що менше, ніж 35 у 2024 році та 75 у 2023 році. Влада відмовила у продовженні тимчасових дозволів 28 росіянам, порівняно з 36 у 2024 році та 88 у 2023 році, а також скасувала раніше видані тимчасові дозволи ще 13 особам. У 2024 році таких випадків було 24, а в 2023 році – 95.

Чотирьом громадянам Росії було відмовлено у видачі дозволів на постійне проживання при першому поданні заявки, порівняно з 16 у 2024 році та 10 у 2023 році. Постійні дозволи на проживання були скасовані для 28 росіян з ініціативи Департаменту міграції, що приблизно відповідає 29 випадкам у 2024 році, але різко знизилося з 84 у 2023 році.

Всім іноземцям, які вважалися загрозою, також було заборонено в'їзд до Литви.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.

А наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.