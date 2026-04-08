Эрдоган обсудил с Трампом перемирие между Ираном и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого, в частности, речь шла о достигнутом перемирии между США и Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении администрации турецкого президента в Х.

Согласно сообщению, лидеры обсудили текущие события на Ближнем Востоке, в частности объявленное перемирие в отношении Ирана.

В этом контексте Эрдоган заявил, что двухнедельное окно возможностей, открывшееся после 40 дней, которые были весьма сложными и тяжелыми для всего мира, следует максимально эффективно использовать для достижения прочного мирного соглашения, и что нельзя допустить подрыва этого процесса.

Он также подчеркнул, что поддержка Турцией усилий по поиску решения, осуществляемых в сотрудничестве с дружественными и братскими странами, в частности с Пакистаном, будет только усиливаться.

Сообщалось, что США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. В рамках соглашения Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Позже Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, которые будут поставлять оружие Ирану.

Также стало известно, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.