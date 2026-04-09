Британія стурбована наслідками атак у Лівані

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер висловила "глибоку стурбованість" ізраїльськими ударами по Лівану.

Про це вона сказала під час розмови зі Sky News, пише "Європейська правда".

Купер наголосила, що Ліван має бути залученим до угоди про припинення вогню.

"Ми дійсно хочемо, щоб перемир’я було поширене на Ліван. Я глибоко стурбована ескалацією атак, які ми вчора спостерігали з боку Ізраїлю в Лівані. Ми бачили гуманітарні наслідки, масове переміщення людей у Лівані. Тому ми дійсно дуже хочемо, щоб перемир’я було поширене на Ліван", – сказала вона.

Глава МЗС Британії акцентувала, що варто зберегти припинення вогню, яке діє в Ірані, а що найважливіше – домогтися відкриття Ормузької протоки.

"Це має вирішальне значення для світової економіки та для подолання тиску на вартість життя тут, у нас вдома", – додала Купер.

Нагадаємо, напередодні армія оборони Ізраїлю заявила, що припинення вогню в межах операції проти Ірану не стосується угруповання "Хезболла", проти якого військові продовжують дії в Лівані.

Від Ірану вже надходять сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану. Низка країн регіону протягом 8 квітня заявили про нові іранські удари.

Також варто зазначити, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими атаками, які будуть "кращими та сильнішими", якщо Тегеран не виконуватиме умови домовленості про двотижневе припинення вогню.