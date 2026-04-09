Британия обеспокоена последствиями атак в Ливане

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выразила "глубокую обеспокоенность" израильскими ударами по Ливану.

Об этом она сказала во время разговора со Sky News, пишет "Европейская правда".

Купер подчеркнула, что Ливан должен быть вовлечен в соглашение о прекращении огня.

"Мы действительно хотим, чтобы перемирие было распространено на Ливан. Я глубоко обеспокоена эскалацией атак, которые мы вчера наблюдали со стороны Израиля в Ливане. Мы видели гуманитарные последствия, массовое перемещение людей в Ливане. Поэтому мы действительно очень хотим, чтобы перемирие было распространено на Ливан", – сказала она.

Глава МИД Британии акцентировала, что стоит сохранить прекращение огня, которое действует в Иране, а что самое важное – добиться открытия Ормузского пролива.

"Это имеет решающее значение для мировой экономики и для преодоления давления на стоимость жизни здесь, у нас дома", – добавила Купер.

Напомним, накануне армия обороны Израиля заявила, что прекращение огня в рамках операции против Ирана не касается группировки "Хезболла", против которой военные продолжают действия в Ливане.

От Ирана уже поступают сигналы о намерении отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.

Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет выполнять условия договоренности о двухнедельном прекращении огня.