Навроцький звернеться до КС Польщі через суперечку з урядом щодо присяги нових суддів

Президент Польщі Кароль Навроцький готує звернення за роз’ясненнями до Конституційного суду у контексті суперечки з урядом стосовно складання присяги новопризначеними суддями КС.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Очільник канцелярії президента Навроцького Збігнєв Богуцький заявив, що днями президент подасть до Конституційного суду прохання про роз’яснення, аби вирішити суперечку щодо повноважень у питанні призначенні суддів і складання ними присяги.

9 квітня у Сеймі відбулася церемонія складання присяги шістьома новими суддями КС. З них двоє вже склали присягу перед президентом Навроцьким, а у решти він не прийняв присягу.

"Президент не визнає те, що відбулося у Сеймі як процедура складання присяги заступаючими на посаду суддями КС… Це виглядає як політичний фарс", – заявив Богуцький.

Він додав, що ніхто з президентського табору не казав, що присягу чотирьох суддів не приймуть взагалі.

"Ці судді могли б зачекати, проявити терпіння. Не знаю, чи це були політичні емоції, чи упередження, чи політичний тиск, що змусило їх до такого кроку сьогодні", – сказав Богуцький.

За його словами, Кароль Навроцький переконаний, що процедура відбулася не у відповідності до конституції.

Перед КС Польщі вдень 9 квітня у "напруженій атмосфері" пройшли опонуючі демонстрації – прихильників президента або ж уряду у ситуації з призначенням нових суддів.

Детально на цю тему – у статті Конституційна війна: як ключовий суд Польщі став полем битви між урядом і президентом.