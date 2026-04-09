Під КС Польщі пройшли опонуючі демонстрації на тлі суперечливої ситуації з присягою суддів

Під Конституційним судом Польщі зібралися акції "за" та "проти" нових суддів на тлі суперечливої ситуації з процедурою складання ними присяги.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вдень 9 квітня під будівлею КС у Варшаві зібралася демонстрація на підтримку новопризначених суддів, які щойно склали присягу у Сеймі, та контрдемонстрація.

Атмосфера швидко стала напруженою, учасники з двох груп вигукували одне одному образи та звинувачення. На місці чергували кілька десятків правоохоронців, розділяючи опонентів, чималі сили охороняли також входи до будівлі.

Події під судом є проявом одного з конфліктів між президентом Каролем Навроцьким та урядом. Навроцький погодився прийняти присягу лише у двох із шести новообраних суддів КС, а в уряді пригрозили привести до присяги нових суддів без участі президента. Двоє з призначених суддів відтак склали присягу і перед президентом, і у Сеймі, а ще четверо – лише у Сеймі.

Збереження більшості у Конституційному трибуналі за висуванцями тепер опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") дозволяло нинішній опозиції блокувати багато ініціатив уряду Дональда Туска.

Детально на цю тему – у статті Конституційна війна: як ключовий суд Польщі став полем битви між урядом і президентом.

Одне з останніх опитувань засвідчило, що роботу Навроцького схвально оцінюють 50% громадян.

Тим часом у Чехії триває запекла суперечка між президентом Петром Павелом та урядом Андрея Бабіша з приводу того, хто має представляти країну на майбутньому саміті НАТО в Анкарі, та скільки країна має витрачати на оборону.