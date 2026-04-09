Навроцкий обратится в КС Польши из-за спора с правительством о присяге новых судей

Президент Польши Кароль Навроцкий готовит обращение за разъяснениями в Конституционный суд в контексте спора с правительством относительно принятия присяги новоназначенными судьями КС.

Об этом сообщает RMF24.

Глава канцелярии президента Навроцкого Збигнев Богуцкий заявил, что на днях президент подаст в Конституционный суд просьбу о разъяснении, чтобы решить спор о полномочиях в вопросе назначения судей и принятия ими присяги.

9 апреля в Сейме состоялась церемония принятия присяги шестью новыми судьями КС. Из них двое уже приняли присягу перед президентом Навроцким, а у остальных он не принял присягу.

"Президент не признает то, что произошло в Сейме как процедура принесения присяги заступающими на должность судьями КС... Это выглядит как политический фарс", – заявил Богуцкий.

Он добавил, что никто из президентского лагеря не говорил, что присягу четырех судей не примут вообще.

"Эти судьи могли бы подождать, проявить терпение. Не знаю, были ли это политические эмоции, или предубеждения, или политическое давление, что заставило их к такому шагу сегодня", – сказал Богуцкий.

По его словам, Кароль Навроцкий убежден, что процедура состоялась не в соответствии с конституцией.

Перед КС Польши днем 9 апреля в "напряженной атмосфере" прошли оппонирующие демонстрации - сторонников президента или правительства в ситуации с назначением новых судей.

