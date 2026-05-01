У Франції тисячі людей з'їжджаються на несанкціоновану вечірку на території полігону

У Франції попри заборону тисячі молодих людей з’їжджаються на вечірку, місцем для якої обрали територію військового полігону.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

В районі міста Бурж у центрі Франції десятки тисяч людей почали приїздити на територію військового полігону для рейв-вечірки. Місцеві органи влади б’ють на сполох, оскільки на обраному місці можуть лишатися нерозірвані снаряди – поза тим, що дозволу на захід ніхто не давав.

Попри пряме заборонне розпорядження префекта, вже вранці біля місця вечірки налічувалося понад 2300 запаркованих авто і близько 8 тисяч людей.

Організатори повідомили, що чекають близько 30 тисяч людей. На своїй сторінці у соцмережах вони заявили, що захід є формою протесту проти законопроєкту щодо посилення покарань за нелегальні рейв-вечірки, який у квітні вже ухвалили в першому читанні.

Перша вечірка від цього оргкомітету відбулася ще у далекому 1993 році і відтоді заходи повторюють регулярно. Місце проведення заходу традиційно повідомляють в останній момент.

Місцевий префект закликає учасників принаймні утриматися від розпалювання багать, не копати і не піднімати з землі нічого підозрілого. Паралельно видали розпорядження про підвищену готовність рятувальних служб на випадок вибуху чи пожежі.

У 2024 році нелегальну вечірку зібрали на території аеропорту, вона тривала дві доби і зібрала до 8 тисяч гостей.

Подібні заходи є поширеним явищем для багатьох країн Західної Європи. Зазвичай правоохоронці не намагаються розганяти їх, щоб це не призвело до нещасних випадків, але починають вживати заходів щодо учасників, коли вони роз’їжджаються з події.