Во Франции тысячи людей съезжаются на несанкционированную вечеринку на территории полигона

Во Франции, несмотря на запрет, тысячи молодых людей съезжаются на вечеринку, местом проведения которой выбрали территорию военного полигона.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В районе города Бурж в центре Франции десятки тысяч людей начали приезжать на территорию военного полигона для рейв-вечеринки. Местные власти бьют тревогу, поскольку на выбранном месте могут оставаться неразорвавшиеся снаряды – помимо того, что разрешения на мероприятие никто не давал.

Несмотря на прямое запретительное распоряжение префекта, уже утром возле места вечеринки насчитывалось более 2300 припаркованных автомобилей и около 8 тысяч человек.

Организаторы сообщили, что ожидают около 30 тысяч человек. На своей странице в соцсетях они заявили, что мероприятие является формой протеста против законопроекта об ужесточении наказаний за нелегальные рейв-вечеринки, который в апреле уже приняли в первом чтении.

Первая вечеринка от этого оргкомитета состоялась еще в далеком 1993 году и с тех пор мероприятия повторяются регулярно. Место проведения мероприятия традиционно сообщают в последний момент.

Местный префект призывает участников по крайней мере воздержаться от разжигания костров, не копать и не поднимать с земли ничего подозрительного. Параллельно издали распоряжение о повышенной готовности спасательных служб на случай взрыва или пожара.

В 2024 году нелегальную вечеринку устроили на территории аэропорта, она длилась сутки и собрала до 8 тысяч гостей.

Подобные мероприятия являются распространенным явлением для многих стран Западной Европы. Обычно правоохранители не пытаются их разгонять, чтобы это не привело к несчастным случаям, но начинают принимать меры в отношении участников, когда те расходятся с места события.