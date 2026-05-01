Лідера французьких соціалістів обсипали борошном на першотравневій ході

Лідера Соціалістичної партії Франції Олів’є Фора обсипали борошном під час його участі у першотравневій демонстрації.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на регіональні медіа, пише "Європейська правда".

Лідер соціалістів Олів’є Фор 1 травня перебував в Ам’єні і там доєднався до першотравневої демонстрації поруч з мером-соціалістом Фредеріком Фове, вони йшли на чолі колони.

Під час заходу збоку кордон прорвала група активістів, вигукуючи гасла проти присутності Фора.

Наприкінці ходи Олів’є Фора обсипали борошном, обступили довкола та вигукували образи, називаючи "зрадником".

Quelques manifestants ont également invectivé Olivier Faure, en criant "Le PS, casse toi" ou encore "Casse toi, sale traître"https://t.co/x7XMWRPjEQ – ICI Picardie (@icipicardie) May 1, 2026

Регіональне видання Ici Picardie пише, що усе це організували спільними зусиллями декілька ліворадикальних рухів.

Деякі однопартійці вже відреагували на випадок, висловивши підтримку лідеру і назвавши неприйнятною поведінку активістів.

Менш гучні інциденти сталися і з соціалістами-учасниками першотравневої ходи у Парижі.

Минулого року у лідера французьких ультраправих Жордана Барделла поцілили яйцем.

Чотири роки тому яйцем влучили також у президента Емманюеля Макрона.