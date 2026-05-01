Лидера французских социалистов обсыпали мукой на первомайском шествии

Лидера Социалистической партии Франции Оливье Фора обсыпали мукой во время его участия в первомайской демонстрации.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на региональные медиа, пишет "Европейская правда".

Лидер социалистов Оливье Фор 1 мая находился в Амьене и там присоединился к первомайской демонстрации наряду с мэром-социалистом Фредериком Фове, они шли во главе колонны.

Во время мероприятия сбоку кордон прорвала группа активистов, выкрикивая лозунги против присутствия Фора.

В конце шествия Оливье Фора обсыпали мукой, обступили вокруг и выкрикивали оскорбления, называя "предателем".

Quelques manifestants ont également invectivé Olivier Faure, en criant "Le PS, casse toi" ou encore "Casse toi, sale traître"https://t.co/x7XMWRPjEQ – ICI Picardie (@icipicardie) May 1, 2026

Региональное издание Ici Picardie пишет, что все это организовали совместными усилиями несколько леворадикальных движений.

Некоторые однопартийцы уже отреагировали на случай, выразив поддержку лидеру и назвав неприемлемым поведение активистов.

Менее громкие инциденты произошли и с социалистами-участниками первомайского шествия в Париже.

В прошлом году в лидера французских ультраправых Жордана Барделла бросили яйцо.

Четыре года назад яйцом попали также в президента Эмманюэля Макрона.