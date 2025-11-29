У лідера французьких ультраправих поцілили яйцем

У лідера французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Жордана Барделлу під час зустрічі з виборцями поцілили яйцем; нападника одразу ж затримали.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час автограф-сесії Жордана Барделли з нагоди презентації його книги "Чого хочуть французи" у містечку Муассак неподалік Тулузи, на півдні країни.

Подія почалася близько 14 години. Поруч влаштували контрдемонстрацію, на яку прийшли близько 50 людей.

Барделла відповів на запитання ЗМІ та потім продовжив взаємодію з аудиторією. Приблизно о 15:30 йому поцілили у голову яйцем.

За попередньою інформацією, яйце кинув 74-річний чоловік, який став у чергу на автограф і потім скористався тим, що наблизився до Барделли. Його взяли під варту.

В оточенні Барделли кажуть, що з ним "усе добре". Політик після інциденту 20 хвилин був відсутній, а потім повернувся. Від його імені та від імені партії подали заяви у поліцію щодо інциденту. Поки невідомо, чи був нападник учасником контрдемонстрації.

У прокуратурі Монтобана на запит телеканалу зазначили, що відкрили розслідування за статтею про насильницькі дії щодо особи, що обіймає публічну посаду".

На початку тижня у Барделлу сипнули борошном, коли він завітав на сільськогосподарський ярмарок на сході країни. 17-річного старшокласника, який це зробив, затримали і наступного дня відпустили.

Чотири роки тому яйцем влучили також у президента Емманюеля Макрона, а у 2022 році такий інцидент стався з ультраправим політиком, на той час кандидатом у президенти Еріком Земмуром – до слова, у цьому ж містечку Муассак.

