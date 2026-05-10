Круїзний лайнер, на якому спалахнув смертельний вірус, прибув на Тенерифе

Круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе, де він стоятиме на якорі для евакуації пасажирів та частини екіпажу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами іспанських посадовців, пасажири, які не виявляли ознак інфекції, пройдуть тестування в іспанських медиків, щоб переконатися у відсутності симптомів, після чого їх доправлять на берег на невеликих човнах.

Фото: Reuters

Потім автобуси доставлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, де вони сідатимуть на літаки, що прямують до їхніх країн.

За даними іспанської влади, евакуація має розпочатися між 07:30 та 08:30 ранку.

Наскільки відомо, на MV Hondius перебуває 14 іспанців. Після висадки їх доставлять до лікарні в Мадриді, де вони залишатимуться увесь термін карантину.

Раніше в Іспанії повідомили про підозру на хантавірус у жінки, яка короткий час контактувала з хворою у літаку; у Нідерландах хворобу підозрюють у стюардеси цього рейсу.