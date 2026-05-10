Круизный лайнер, на котором разразилась эпидемия смертельного вируса, прибыл на Тенерифе

Круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе, где он будет стоять на якоре для эвакуации пассажиров и части экипажа.

По словам испанских чиновников, пассажиры, не проявлявшие признаков инфекции, пройдут тестирование у испанских медиков, чтобы убедиться в отсутствии симптомов, после чего их доставят на берег на небольших лодках.

Затем автобусы доставят пассажиров в главный аэропорт испанского острова, где они сядут на самолеты, следующие в их страны.

По данным испанских властей, эвакуация должна начаться между 07:30 и 08:30 утра.

Насколько известно, на MV Hondius находятся 14 испанцев. После высадки их доставят в больницу в Мадриде, где они будут находиться весь срок карантина.

Ранее в Испании сообщили о подозрении на хантавирус у женщины, которая в течение короткого времени контактировала с больной в самолете; в Нидерландах болезнь подозревают у стюардессы этого рейса.