В Іспанії підозрюють хантавірус у жінки, що контактувала в літаку з хворою з круїзного лайнера

В Іспанії госпіталізували з симптомами хантавірусу жінку, яка поверталася в країну з ПАР тим самим рейсом, на борту якого побувала хвора пасажирка круїзного лайнера, де стався спалах цієї хвороби.

Іспанські органи охорони здоров’я повідомили про підозру на хантавірус у 32-річної жінки з провінції Аліканте, лабораторні результати тестування ще очікують.

Жінка подорожувала з Йоганнесбурга тим самим рейсом, на борту якого встигла побувати вже померла хвора з круїзного лайнера MV ​Hondius. Як вже повідомляли, хвору у підсумку зняли з рейсу до його відправлення через надто тяжкий стан, вона лишилась у Йоганнесбурзі і наступного дня померла.

Жінку в Іспанії, у якої підозрюють хантавірус, помістили у лікарню. Вона має легкі респіраторні симптоми. Органи охорони здоров’я встановлюють коло осіб, з якими вона контактувала останніми днями.

У літаку жінка мала місце за два ряди позаду від хворої. Фактичний контакт був нетривалим, оскільки хвора була на борту літака досить короткий час.

Раніше у Нідерландах повідомили про ймовірне зараження хантавірусом стюардеси цього рейсу KLM.

У Швейцарії госпіталізували з хантавірусом пасажира, який раніше залишив круїзний лайнер і виявив симптоми вже в рідній країні. Лабораторний тест підтвердив інфікування штамом хантавірусу з Анд.

На відміну від європейської родини хантавірусів, які передаються через екскременти заражених гризунів, цей штам може передаватися від людини до людини.