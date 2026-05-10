З 2018 року через Ла-Манш до Британії прибули 200 тисяч мігрантів

З моменту початку ведення статистики вісім років тому до Великої Британії на невеликих човнах через протоку Ла-Манш прибуло понад 200 тисяч осіб.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, цей рубіж було досягнуто в п’ятницю, 8 травня, коли кількість новоприбулих досягла 200 013 осіб.

Загалом у 2025 році було виявлено близько 41 тисячу осіб, які перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що на 13% більше, ніж у 2024 році.

Це менше, ніж у 2022 році, коли цим маршрутом прибули рекордні 46 тисяч мігрантів.

Як зазначається, середня кількість людей на одному невеликому човні щороку зростала: з семи осіб у 2018 році до 62 осіб у 2025 році.

Нещодавно Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.