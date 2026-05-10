С 2018 года через Ла-Манш в Великобританию прибыли 200 тысяч мигрантов

С момента начала ведения статистики восемь лет назад в Великобританию на небольших лодках через пролив Ла-Манш прибыло более 200 тысяч человек.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, этот рубеж был достигнут в пятницу, 8 мая, когда количество вновь прибывших достигло 200 013 человек.

Всего в 2025 году было выявлено около 41 тысячи человек, пересекших Ла-Манш на небольших лодках, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Это меньше, чем в 2022 году, когда по этому маршруту прибыли рекордные 46 тысяч мигрантов.

Как отмечается, среднее количество людей на одной небольшой лодке ежегодно росло: с семи человек в 2018 году до 62 человек в 2025 году.

Недавно Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на прекращение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые путешествовали на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.