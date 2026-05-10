Зеленский: Украина на связи с США относительно договоренностей с РФ об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что анонсированная Трампом договоренность о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ будет реализована, контакты с американской стороной по этому поводу продолжаются.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в вечернем обращении 10 мая.

Зеленский сказал, что Киев держит связь с Вашингтоном по вопросу выполнения достигнутой при посредничестве американской стороны договоренности с РФ об обмене.

"Продолжаются наши контакты с американской стороной о гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал президент США. Обмен пленными "1000 на 1000" готовится и должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы", – сказал Зеленский.

По его словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными передал украинский список российской стороне.

"Было американское посредничество в этой договоренности по поводу обмена. Соответственно, рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения этих договоренностей", – добавил президент Украины.

Напомним, Трамп 8 мая объявил трехдневное перемирие 9-11 мая с согласия Зеленского и Путина, а также анонсировал, что договоренность предусматривает обмен пленными "1000 на 1000".

Правитель РФ Владимир Путин на брифинге вечером 9 мая заявил, что Украина якобы не передала списков для обмена. При этом его советник ранее в тот же день говорил, что работа со списками идет.