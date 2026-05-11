Чому найбільша опозиційна партія Польщі розколюється і які ризики це несе

Конфлікт всередині найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" ("ПіС") назрівав давно. Протистояння вирує між групою Пшемислава Чарнека, обраного кандидатом від партії на посаду прем’єра (так звані "масляні"), та групою, що орієнтується на експрем’єра Матеуша Моравецького (неофіційна назва – "скаути").

На боці Чарнека – підтримка з боку лідера партії Ярослава Качинського. Втім, навіть це не допомогло "масляним" отримати перемогу.

Очікуваного відсторонення Матеуша Моравецького від керівних посад у партії так і не сталося, що вже називають особистою поразкою Качинського.

Докладніше про протистояння і його можливі наслідки, у тому числі для України, – в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського. Далі – стислий її виклад.

За оцінками польських експертів, рішення керівництва "Права і справедливості" зробити ставку на Пшемислава Чарнека має стратегічну мету – повернути виборців, які відійшли до праворадикальних сил, зокрема до середовища Гжегожа Брауна.

Вибір Чарнека також розглядають як відповідь на посилення конкуренції у правому таборі та спробу перехопити ініціативу у більш радикальних політичних проєктів.

Насамперед йдеться про амбіції президента Кароля Навроцького, якому приписують намір формувати власну політичну базу у стилі "польської MAGA".

Водночас після рішення про те, щоб зробити ставку на Чарнека, внутрішній баланс у партії почав швидко змінюватися. Це спровокувало не лише приховане невдоволення, а й відкриті кроки з боку ключових гравців.

Відповіддю Матеуша Моравецького стало створення власної платформи впливу – асоціації "Розвиток Плюс" (Rozwój Plus), яка має стати основою для його політичного табору.

А прихильники Чарнека почали формувати альтернативні структури, що лише підсилює фракційний характер партії.

За інформацією медіа, нове об’єднання має консолідувати консервативне крило партії і стати противагою ініціативі Моравецького. Фактично йдеться про ситуацію, коли формальна єдність дедалі більше приховує внутрішню конкуренцію.

Тим часом Ярослав Качинський з усіх сил намагається втримати баланс.

Після переговорів із Моравецьким він заявив про компроміс і описав партію як таку, що "матиме два легені" – метафору співіснування двох центрів впливу.

Однак подальші події показали, що цей компроміс має радше декларативний характер. Моравецький продовжив ігнорувати засідання ключових органів, що викликало публічне невдоволення Качинського.

Тож у партії почали звучати сигнали про можливі спроби витіснення колишнього прем’єра з керівних позицій, що фактично свідчить про бажання позбутися Моравецького.

Водночас сам Моравецький демонструє, що не збирається ані відходити від політики, ані залишати "ПіС". Експрем’єр намагається позиціонувати себе не як внутрішньопартійного бунтівника, а як альтернативний центр програмного розвитку правого табору.

Колишній керівник апарату президента Анджея Дуди Марчин Масталерек прямо заявив, що нинішня ситуація є наслідком рішень самого Ярослава Качинського. На його думку, висунення Пшемислава Чарнека було політичною помилкою, яка спровокувала конфлікт із Матеушем Моравецьким.

Наразі найбільша опозиційна партія болісно обирає менше із зол. З одного боку, відкритий розкол міг би послабити всю праву опозицію напередодні виборів. З іншого – внутрішні розбіжності стають дедалі менш контрольованими.

Остаточне утвердження Чарнека може призвести до відтоку частини поміркованого електорату. Натомість перемога Моравецького означатиме ослаблення позицій Качинського і одночасне посилення напруги всередині партії.

Конфлікт у партії "Право і справедливість" вже має наслідки – партійні рейтинги "ПіС" не зростають, а медійний простір часто займає саме активність Моравецького.

Варто уточнити: жоден із цих сценаріїв не видається позитивним для України.

