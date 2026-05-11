Почему крупнейшая оппозиционная партия Польши раскалывается и какие риски это несет

Конфликт внутри крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" ("ПиС") назревал давно. Противостояние бушует между группой Пшемыслава Чарнека, избранного кандидатом от партии на пост премьера (так называемые "масляные"), и группой, ориентирующейся на экс-премьера Матеуша Моравецкого (неофициальное название – "скауты").

На стороне Чарнека – поддержка со стороны лидера партии Ярослава Качиньского. Впрочем, даже это не помогло "масляным" одержать победу.

Ожидаемого отстранения Матеуша Моравецкого от руководящих постов в партии так и не произошло, что уже называют личным поражением Качиньского.

Подробнее о противостоянии и его возможных последствиях, в том числе для Украины, – в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Качиньский теряет власть. Как бывшая партия власти Польши "ПиС" оказалась на грани раскола. Далее – краткое изложение.

По оценкам польских экспертов, решение руководства "Права и справедливости" сделать ставку на Пшемыслава Чарнека преследует стратегическую цель – вернуть избирателей, ушедших к праворадикальным силам, в частности в среду Гжегожа Брауна.

Выбор Чарнека также рассматривают как ответ на усиление конкуренции в правом лагере и попытку перехватить инициативу у более радикальных политических проектов.

Прежде всего речь идет об амбициях президента Кароля Навроцкого, которому приписывают намерение формировать собственную политическую базу в стиле "польского MAGA".

После решения сделать ставку на Чарнека внутренний баланс в партии начал быстро меняться. Это спровоцировало не только скрытое недовольство, но и открытые шаги со стороны ключевых игроков.

Ответом Матеуша Моравецкого стало создание собственной платформы влияния – ассоциации "Развитие Плюс" (Rozwój Plus), которая должна стать основой для его политического лагеря.

А сторонники Чарнека начали формировать альтернативные структуры, что только усиливает фракционный характер партии.

По информации СМИ, новое объединение должно консолидировать консервативное крыло партии и стать противовесом инициативе Моравецкого. Фактически речь идет о ситуации, когда формальное единство все больше скрывает внутреннюю конкуренцию.

Тем временем Ярослав Качиньский изо всех сил пытается сохранить равновесие.

После переговоров с Моравецким он заявил о достижении компромисса и охарактеризовал партию как "имеющую два легких" – метафору сосуществования двух центров влияния.

Однако дальнейшие события показали, что этот компромисс носит скорее декларативный характер. Моравецкий продолжил игнорировать заседания ключевых органов, что вызвало публичное недовольство Качиньского.

Поэтому в партии начали звучать сигналы о возможных попытках вытеснения бывшего премьера с руководящих позиций, что фактически свидетельствует о желании избавиться от Моравецкого.

В то же время сам Моравецкий демонстрирует, что не собирается ни уходить из политики, ни покидать "ПиС". Экс-премьер пытается позиционировать себя не как внутрипартийного бунтаря, а как альтернативный центр программного развития правого лагеря.

Бывший руководитель аппарата президента Анджея Дуды Марчин Масталерек прямо заявил, что нынешняя ситуация является следствием решений самого Ярослава Качиньского. По его мнению, выдвижение Пшемыслава Чарнека было политической ошибкой, которая спровоцировала конфликт с Матеушем Моравецким.

В настоящее время крупнейшая оппозиционная партия с трудом выбирает меньшее из зол. С одной стороны, открытый раскол мог бы ослабить всю правую оппозицию в преддверии выборов. С другой – внутренние разногласия становятся всё менее контролируемыми.

Окончательное утверждение Чарнека может привести к оттоку части умеренного электората. Зато победа Моравецкого будет означать ослабление позиций Качиньского и одновременное усиление напряжения внутри партии.

Конфликт в партии "Право и справедливость" уже имеет последствия – партийные рейтинги "ПиС" не растут, а медийное пространство часто занимает именно активность Моравецкого.

Стоит уточнить: ни один из этих сценариев не представляется позитивным для Украины.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Качиньский теряет власть. Как бывшая партия власти Польши "ПиС" оказалась на грани раскола.