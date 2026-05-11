Глава МЗС Австрії: ми дали зрозуміти росіянам, що більше не потерпимо шпигунства

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС заявила, що австрійський уряд більше не допускатиме шпигунства на території Австрії, зокрема російського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kronen Zeitung.

"Ми більше не будемо закривати очі на шпигунство на території Австрії. Ми чітко заявили про це, домовилися про це в урядовій програмі і недвозначно дали це зрозуміти росіянам", – сказала вона в понеділок у Брюсселі.

Австрія вимагала від Росії "повного роз'яснення щодо цього лісу антен", продовжила міністерка закордонних справ, маючи на увазі супутникові антени на будівлях російського представництва у Відні. За її словами, ліс було "проріджено", тобто "антени з російського боку демонтовано". "Це важливий крок", – сказала Майнль-Райзінгер.

Вона додала: висланням трьох російських дипломатів Австрія продемонструвала, що більше не терпітиме шпигунства.

"Будь-яке шпигунство на нашій території зачіпає наші власні інтереси, нашу власну безпеку, і тому з цим покінчено", – додала міністерка.

4 травня стало відомо, що Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через потенційне шпигунство.

За повідомленнями, за допомогою супутникового обладнання, встановленого на території російського посольства у Відні та у російському дипломатичному містечку у Відні, здійснювалося перехоплення даних, зокрема, від міжнародних організацій.

У квітні Австрія спершу вимагала скасування дипломатичного імунітету трьох співробітників посольства, однак Росія не виконала цю вимогу.

Навесні 2024 року Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".