Глава МИД Австрии: мы дали понять россиянам, что больше не будем терпеть шпионаж

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в кулуарах встречи со своими коллегами из ЕС заявила, что австрийское правительство больше не будет допускать шпионажа на территории Австрии, в частности российского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kronen Zeitung.

"Мы больше не будем закрывать глаза на шпионаж на территории Австрии. Мы четко заявили об этом, договорились об этом в правительственной программе и недвусмысленно дали это понять россиянам", – сказала она в понедельник в Брюсселе.

Австрия потребовала от России "полного разъяснения по поводу этого леса антенн", продолжила министр иностранных дел, имея в виду спутниковые антенны на зданиях российского представительства в Вене. По ее словам, лес был "прорежен", то есть "антенны с российской стороны демонтированы". "Это важный шаг", – сказала Майнль-Райзингер.

Она добавила: высылкой трех российских дипломатов Австрия продемонстрировала, что больше не будет терпеть шпионаж.

"Любой шпионаж на нашей территории затрагивает наши собственные интересы, нашу собственную безопасность, и поэтому с этим покончено", – добавила министр.

4 мая стало известно, что Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за потенциального шпионажа.

По сообщениям, с помощью спутникового оборудования, установленного на территории российского посольства в Вене и в российском дипломатическом городке в Вене, осуществлялся перехват данных, в частности, от международных организаций.

В апреле Австрия сначала потребовала отмены дипломатического иммунитета трех сотрудников посольства, однако Россия не выполнила это требование.

Весной 2024 года Министерство иностранных дел Австрии решило объявить двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".