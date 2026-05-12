ЕС примет на переговоры представителей "Талибана"
Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".
Об этом сообщил Euractiv пресс-секретарь Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Речь идет о "политически деликатной встрече", посвященной вопросам депортации.
По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, DG HOME, миграционный департамент исполнительного органа ЕС, сотрудничает со шведским министерством юстиции в отношении "потенциальной технической встречи по дальнейшим вопросам" с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".
Как отмечается, это заявление также является первым официальным подтверждением со стороны Брюсселя относительно роли Швеции в организации возможного визита талибов в ЕС.
В конце апреля СМИ писали, что ЕС готовит визит представителей "Талибана" для обсуждения депортации лиц, не имеющих права на проживание в блоке, в Афганистан.
А еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер призвал к ужесточению правил депортации: текущего увеличения количества возвращений мигрантов ему недостаточно.