ЕС примет на переговоры представителей "Талибана"

Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".

Об этом сообщил Euractiv пресс-секретарь Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Речь идет о "политически деликатной встрече", посвященной вопросам депортации.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, DG HOME, миграционный департамент исполнительного органа ЕС, сотрудничает со шведским министерством юстиции в отношении "потенциальной технической встречи по дальнейшим вопросам" с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".

Как отмечается, это заявление также является первым официальным подтверждением со стороны Брюсселя относительно роли Швеции в организации возможного визита талибов в ЕС.

В конце апреля СМИ писали, что ЕС готовит визит представителей "Талибана" для обсуждения депортации лиц, не имеющих права на проживание в блоке, в Афганистан.

А еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер призвал к ужесточению правил депортации: текущего увеличения количества возвращений мигрантов ему недостаточно.