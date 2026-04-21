ЗМІ: ЄС прийме на переговори представників "Талібану"

ЄС готує візит представників "Талібану" для обговорення депортації осіб, які не мають права на проживання в блоці, до Афганістану.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AFP.

Візит представників "Талібану", який координується Європейською комісією та кількома державами-членами, відбудеться після двох поїздок європейських посадовців до Афганістану для проведення переговорів з цього питання.

"Ідея полягає в тому, щоб запросити їх до літа", – повідомило агентству дипломатичне джерело, зазначивши, що делегація "Талібану" буде технічною групою.

Європейські посадовці зараз "збирають інформацію про рейси, про пропускну здатність аеропорту Кабула, вони обговорюють з "Талібаном", що станеться з людьми, яких відправлять назад", зазначило джерело, залучене до обговорень.

Європейська комісія ще не надіслала офіційного запрошення "Талібану".

Близько 20 країн ЄС вивчають, як депортувати афганців, особливо тих, хто засуджений за злочини.

Візит делегації "Талібану" спочатку планувався на кінець березня, але тепер призначений на найближчі тижні, повідомили джерела.

Однак ініціатива щодо депортації викликала численні занепокоєння. За словами правозахисних організацій, Афганістан перебуває в стані гуманітарної кризи, яка ускладнюється посухою та значним скороченням іноземної допомоги.

Крім того, ЄС офіційно не визнає владу "Талібану", яка повернулася у 2021 році, запровадивши своє суворе тлумачення ісламського права.

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".

У жовтні Австрія вперше з моменту захоплення влади талібами депортувала громадянина Афганістану.