Кількість депортацій з ЄС зросла, але в Єврокомісії цим незадоволені

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер закликає до суворіших правил депортації: поточного збільшення кількості повернень мігрантів йому недостатньо.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

У 2025 році в ЄС було репатрійовано 28% мігрантів, які повинні були покинути Євросоюз, і це найвищий показник за останнє десятиліття. Минулого року понад 491 тисяча осіб підлягали репатріації, і з них депортували близько 135 тисяч. У 2022 році рівень репатріації становив 16%.

Причиною зростання кількості депортацій, серед іншого, є послідовні дії держав-членів, а також більша стабільність у деяких країнах, що приймають мігрантів, та покращення інформаційної системи.

"Проте ми не можемо бути задоволені більшою кількістю депортацій минулого року. Старі правила щодо депортації нелегальних мігрантів у ЄС просто не працюють достатньо ефективно", – наголосив Бруннер.

За його словами, тому важливо, щоб новий регламент про репатріацію, який Європейська комісія в березні минулого року подала на голосування до Європейського парламенту та 27 держав-членів, був швидко ухвалений.

За словами Бруннера, новий регламент встановлює "суворіші правила для правопорушників, чіткі та обов’язкові зобов’язання для осіб, яким винесено рішення про депортацію, і забезпечує більшу ефективність у співпраці держав-членів".

Регламент про репатріацію, серед іншого, передбачає, що осіб, які не отримують захисту і повинні виїхати, можна довше утримувати під вартою до депортації.

Крім того, він дозволяє депортувати шукачів притулку до так званих "центрів повернення" у країни за межами ЄС.

