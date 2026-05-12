Пасажирці лайнера з хантавірусом лікарі спершу діагностували "нервове напруження"

Француженці, яку евакуювали з круїзного лайнера та в якої виявили хантавірус, спершу сказали, що вона мала "просто нервове напруження".

Про це The Guardian повідомив міністр охорони здоров’я Іспанії Хав'єр Паділья Бернальдес, пише "Європейська правда".

Бернальдес сказав, що жінка, яка подорожувала на лайнері, що став епіцентром смертельної епідемії хантавірусу, страждала від симптомів, схожих на грип, втім, її здоров’я покращилося й у жінки не було температури.

Однак пізніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що жінка перебуває у "дуже критичному" стані.

За словами міністра, попри смерть трьох осіб, які перебували на борту судна, та вісім інших підтверджених випадків, лікарі з Європейського центру з профілактики та контролю захворювань та іспанської служби охорони здоров’я за кордоном оглянули француженку та списали її симптоми на тривогу або стрес.

"Вони не вважали, що ці симптоми відповідають хантавірусу. Чому? Тому що вона розповідала [їм], що кілька днів тому у неї був напад кашлю, який минув, а те, що вона відчувала в той момент, було схоже на стрес, тривогу або нервозність. Тому це не було класифіковано [як хантавірус]", – сказав він.

Міністерка охорони здоров'я Франції Стефані Ріст заявила, що жінка почала відчувати сильне нездужання в неділю ввечері, і "результати тестів виявилися позитивними".

У Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.