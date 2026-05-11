У Франції встановили понад 20 осіб, які могли контактувати з хворими на хантавірус

У Франції на цей час встановили 22 осіб, які потенційно можуть бути заражені хантавірусом через контакт із хворими.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вісім з них були пасажирами рейсу з острова Св. Єлени до Йоганнесбурга, яким летіла хвора громадянка Нідерландів, котра згодом померла у Йоганнесбурзі.

У Міністерстві охорони здоров’я Франції повідомили, що цих людей одразу помістили карантин. Їхні результати тестів виявились негативними.

Ще 14 людей – ті, хто летіли з Йоганнесбурга до Амстердаму 25 квітня. На борту цього літака короткий час пробула вищезгадана громадянка Нідерландів (у підсумку літак полетів без неї, оскільки вирішили, що їй надто зле). Як вже повідомляли, після контакту з жінкою хантавірус підозрюють у стюардеси рейсу та іншої пасажирки з Іспанії.

У відомстві зазначають, що усіх їх ідентифікували та сконтактували з ними. Регіональним органам охорони здоров’я доручили наглядати за цими пасажирами, доки вони відбуватимуть 6-тижневий карантин вдома на самоізоляції.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась у однієї з евакуйованих з MV Houndius француженки - cимптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.

Пасажири, а також усі, хто контактував з ними або з іншими особами, що мають "серйозний ризик зараження", можуть бути піддані ізоляції на строк до 42 днів.

Четверо українців залишаться на судні, де відбувся спалах хантавірусу, до його прибуття в Нідерланди.