Пассажирке лайнера, зараженной хантавирусом, врачи сначала диагностировали "нервное напряжение"

Француженка, которую эвакуировали с круизного лайнера и у которой обнаружили хантавирус, сначала заявила, что у нее было "просто нервное напряжение".

Об этом The Guardian сообщил министр здравоохранения Испании Хавьер Падилья Бернальдес, пишет "Европейская правда".

Бернальдес сказал, что женщина, путешествовавшая на лайнере, ставшем эпицентром смертельной эпидемии хантавируса, страдала от симптомов, похожих на грипп, однако ее здоровье улучшилось и у женщины не было температуры.

Однако позже Всемирная организация здравоохранения сообщила, что женщина находится в "очень критическом" состоянии.

По словам министра, несмотря на смерть трех человек, находившихся на борту судна, и восемь других подтвержденных случаев, врачи из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и испанской службы здравоохранения за рубежом осмотрели француженку и списали ее симптомы на тревогу или стресс.

"Они не считали, что эти симптомы соответствуют хантавирусу. Почему? Потому что она рассказывала [им], что несколько дней назад у нее был приступ кашля, который прошел, а то, что она чувствовала в тот момент, было похоже на стресс, тревогу или нервозность. Поэтому это не было классифицировано [как хантавирус]", – сказал он.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что женщина начала испытывать сильное недомогание в воскресенье вечером, и "результаты тестов оказались положительными".

Во Франции выявили 22 пассажира авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больной хантавирусом.

В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.