Двох італійців помістили на карантин після мандрівки авіарейсом, де була хвора на хантавірус

В Італії двох молодих людей помістили на 45-денний карантин після мандрівки авіарейсом, де була хвора на хантавірус.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

В Італії на карантині опинився 24-річний юнак з Торре дель Греко у регіоні Кампанія. Про нього надійшло попередження від органів охорони здоров’я Нідерландів у зв’язку з тим, що він був одним з пасажирів рейсу KLM з Йоганнесбурга до Амстердаму, на борту якого побувала хвора на хантавірус.

Крім нього, на карантин помістили 25-річного італійця з Вілла Сан Джованні у Калабрії – він також прилетів тим самим рейсом. Коли італійські органи вперше сконтактували з ним з цього питання, з’ясувалось, що молодий чоловік ще до того з власної ініціативи почав самоізоляцію, щойно дізнався про ситуацію з новин.

Обоє італійців не мають симптомів. Карантин триватиме протягом 45 днів.

У Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась у однієї з евакуйованих з MV Houndius француженки - cимптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.