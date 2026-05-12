ЗМІ: в ЄС невдоволені надмірною владою фон дер Ляєн

В Євросоюзі висловлюють невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами людей, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, велика проблема полягає в тому, що це розпилює ресурси її апарату і означає меншу увагу до її основних економічних обов'язків. Як наслідок, її ширша кампанія з відродження проєкту ЄС загальмовується.

Зокрема, зазначається, що фон дер Ляєн досягла незначного прогресу у виконанні завдання Комісії щодо зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентоспроможності ЄС, щоб забезпечити його процвітання в умовах дедалі більш ворожого світу.

Напруженість, що тліла протягом багатьох років, тепер починає виходити з-під контролю. Минулого місяця її колишні колеги з фракції, очолюваної консервативною ХДС, на закритому засіданні в Берліні зажадали обмежити повноваження Комісії, а делегація керівників великих технологічних компаній заявила їй, що вона діє недостатньо швидко в питаннях, важливих для бізнесу.

Розчарування панує і всередині Єврокомісії, де комісари відчувають себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця та її команда беруть на себе ініціативу.

Люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників.

Вони описують президентку ЄК, одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна, – підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців.

Високоцентралізована структура влади та небажання делегувати повноваження призводять до виникнення вузьких місць, які затримують ухвалення важливих політичних рішень, йдеться у публікації.

Невдоволення також викликає той факт, що президентка ЄК постійно втручається у розпал чергової кризи, навіть якщо це виходить за межі її повноважень, замість того щоб зосередитися на виконанні своєї ключової місії.

Як приклад наводяться ситуації щодо проєкту стратегії щодо завершення формування внутрішнього ринку ЄС, який був підготовлений командою віцепрезидента Комісії Стефана Сежурне.

Проєкт був готовий уже в листопаді минулого року, але пролежав без діла кілька місяців.

На саміті в лютому лідери ЄС закликали Комісію представити цей проєкт у березні спільно з іншими інститутами, але Європарламент і держави-члени побачили документ лише за кілька днів до його остаточного оприлюднення наприкінці квітня.

Ще одним прикладом стало те, як фон дер Ляєн влітку минулого року підійшла до питання про довгостроковий бюджет ЄС – спірної теми, що викликає палкі дебати про пріоритети витрат і про те, хто оплачуватиме рахунки. І знову проєкт плану був представлений комісарам лише в останню хвилину. Країни ЄС також були незадоволені відсутністю консультацій.

Фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році. Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені.

У січні ЗМІ писали, що глава європейської дипломатії Кая Каллас позаочі скаржиться на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою".

А в лютому стало відомо, що фон дер Ляєн скликала свою команду європейських комісарів на зустріч, щоб спробувати розрядити напружену ситуацію в Єврокомісії та поліпшити їхню роботу.