СМИ: в ЕС недовольны чрезмерной властью фон дер Ляйен

В Евросоюзе выражают недовольство тем фактом, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отстраняет от процесса принятия решений практически всех, кроме своего ближайшего окружения, и занимается микроменеджментом в исполнительном органе ЕС.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое пообщалось с рядом источников, сообщает "Европейская правда".

По словам людей, непосредственно знакомых со стилем работы фон дер Ляйен, большая проблема заключается в том, что это распыляет ресурсы ее аппарата и означает меньше внимания к ее основным экономическим обязанностям. В результате ее более широкая кампания по возрождению проекта ЕС тормозится.

В частности, отмечается, что фон дер Ляйен достигла незначительного прогресса в выполнении задачи Комиссии по укреплению единого рынка и повышению конкурентоспособности ЕС, чтобы обеспечить его процветание в условиях все более враждебного мира.

Напряженность, тлевшая в течение многих лет, теперь начинает выходить из-под контроля. В прошлом месяце ее бывшие коллеги из фракции, возглавляемой консервативной ХДС, на закрытом заседании в Берлине потребовали ограничить полномочия Комиссии, а делегация руководителей крупных технологических компаний заявила ей, что она действует недостаточно быстро в важных для бизнеса вопросах.

Разочарование царит и внутри Еврокомиссии, где комиссары чувствуют себя отстраненными от принятия важных решений, в то время как их руководительница и ее команда берут на себя инициативу.

Люди, знакомые с тем, как работает аппарат фон дер Ляйен, проводят прямую линию от стиля руководства президента к более общим недостаткам, которые вызывают недовольство руководителей.

Они описывают президента ЕК, одержимую желанием продемонстрировать, что она здесь главная, – подход, который оттолкнул многих высокопоставленных чиновников.

Высокоцентрализованная структура власти и нежелание делегировать полномочия приводят к возникновению узких мест, которые задерживают принятие важных политических решений, говорится в публикации.

Недовольство также вызывает тот факт, что президент ЕК постоянно вмешивается в разгар очередного кризиса, даже если это выходит за рамки ее полномочий, вместо того чтобы сосредоточиться на выполнении своей ключевой миссии.

В качестве примера приводятся ситуации вокруг проекта стратегии по завершению формирования внутреннего рынка ЕС, который был подготовлен командой вице-президента Комиссии Стефана Сежурне.

Проект был готов уже в ноябре прошлого года, но пролежал без дела несколько месяцев.

На саммите в феврале лидеры ЕС призвали Комиссию представить этот проект в марте совместно с другими институтами, но Европарламент и государства-члены увидели документ лишь за несколько дней до его окончательного обнародования в конце апреля.

Еще одним примером стало то, как фон дер Ляйен летом прошлого года подошла к вопросу о долгосрочном бюджете ЕС – спорной теме, вызывающей жаркие дебаты о приоритетах расходов и о том, кто будет оплачивать счета. И снова проект плана был представлен комиссарам лишь в последнюю минуту. Страны ЕС также были недовольны отсутствием консультаций.

Фон дер Ляйен вступила в должность председателя Еврокомиссии в декабре 2019 года и была переизбрана в 2024 году. Ее преданность делу не вызывала сомнений с самого первого дня. Ее защитники говорят, что она придала этой должности новый авторитет, усилив роль ЕС на мировой арене.

В январе СМИ писали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас за глаза жалуется на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, называя ее "диктаторшей".

А в феврале стало известно, что фон дер Ляйен созвала свою команду европейских комиссаров на встречу, чтобы попытаться разрядить напряженную ситуацию в Еврокомиссии и улучшить их работу.