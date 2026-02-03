ЗМІ дізнались, як фон дер Ляєн намагається подолати напруженість у своїй Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликала свою команду європейських комісарів на зустріч, щоб спробувати розрядити напружену ситуацію та поліпшити їхню роботу.

Про це дізналось видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Неназваний посадовець ЄК розповів, що зустріч призначена на 4 лютого в Левені і відкрита для всіх членів Єврокомісії, хоча участь у ній не є обов'язковою.

Співрозмовники видання зазначили, що ідея такої зустрічі виникла після напружених обмінів думками між комісарами та розчарування через неодноразове запізнення з поданням документів на столи високопосадовців.

Хоча основною темою зустрічі буде конкурентоспроможність, а як спеціальний гість на ній виступить директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, на порядку денному також стоять обговорення "геополітики в поточних умовах і методів роботи Європейської комісії", розповіла заступниця головної речниці ЄК Аріанна Подеста.

Останній пункт був включений до порядку денного у зв'язку з тим, що співробітники штаб-квартири Комісії в Берлемонті описують атмосферу як надзвичайно напружену.

За словами чотирьох посадовців, приводом для проведення зустрічі стала напружена дискусія на початку грудня, коли комісар з енергетики Дан Йоргенсен вступив у конфлікт з віцепрезиденткою ЄК Терезою Ріберою під час засідання Колегії комісарів.

Обидва комісари відмовилися коментувати інцидент, але один посадовець сказав, що Йоргенсен підвищив голос під час суперечки з Ріберою, а інший зазначив, що данський комісар "висловив Рібері думку, яка була надзвичайно різкою за стандартами Колегії", коли вони обговорювали важливе екологічне питання.

Йоргенсен буде присутній на засіданні 4 лютого, повідомила його команда. Команда Рібери не надала коментарів.

Йоргенсен і Рібера – не єдині, хто перебуває у напружених стосунках. Наприклад, напруга виникла між виконавчим віцепрезидентом Стефаном Сежурне і комісаром з питань охорони здоров'я Олівером Варгеї, особливо щодо Закону про біотехнології. Варгеї давно виступає проти елементів пакета, що не стосуються охорони здоров'я, і, за словами інсайдерів, його опір лише посилився, коли Сежурне почав просувати ширшу промислову стратегію.

Двоє посадовців також зазначили, що поведінка Варгеї іноді трактується як провокативна – він залишає увімкненим рингтон на телефоні або розлягається в кріслі.

Джерела також розповідають, що Варгеї навіть наполягав, що заміняти його на заходах може лише фон дер Ляєн, а не інші члени комісії.

При цьому, як зазначає видання, описи майбутньої зустрічі різняться: один посадовець назвав її "переговорами", а не офіційним заходом з формування команди, а інший описав її як "робочу групу з методів роботи".

Як зазначено, всередині Єврокомісії росте розчарування через те, що документи надходять високопосадовцям за кілька годин до засідань колегії, пізно ввечері, у вихідні або напередодні представлення законодавчих пропозицій.

Розчарування досягло піку під час презентації довгострокового бюджетного плану ЄС у липні минулого року, коли офіційні цифри, як повідомляється, були надані комісарам лише за кілька годин до презентації.

За словами посадовців, наближених до кабінету фон дер Ляєн, пізнє надходження бюджетних цифр було виправдано як тактика запобігання витоку інформації. Але такий підхід лише поглибив роздратування.

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів ЄС з питань конкурентоспроможності, запланованого на 12 лютого.

Наприкінці листопада 2025 стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн створює робочу групу, яка займатиметься реалізацією плану Маріо Драгі з підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Читайте також: Європа програє конкурентні перегони: чому Україна може допомогти ЄС повернути лідерство.