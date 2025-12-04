Іспанія ліквідувала банду, яка могла примушувати мігрантів до рабської праці
Іспанська поліція ліквідувала злочинне угруповання, яке звинувачується у нелегальному ввезенні сотень іноземних мігрантів для роботи на фермах у східній Іспанії в умовах, які Міністерство внутрішніх справ країни назвало нелюдськими.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Поліція заарештувала 11 осіб і встановила особи понад 300 потенційних жертв, багато з яких були вихідцями з Непалу.
Як зазначається, вони в'їхали до Шенгенської зони за туристичними візами, після чого їх доправили до сільських районів у провінціях Аліканте, Валенсія та Сарагоса.
Під час рейдів у південно-східній провінції Альбасете поліція вилучила готівку, підроблені документи та телефони.
За даними правоохоронців, мігрантів утримували у погано провітрюваних приміщеннях, вони спали на підлозі і платили надмірні суми за оренду, транспорт та їжу.
Деякі працювали до 12 годин на день і в багатьох випадках не отримували жодної заробітної плати – умови, які правозахисні організації зазвичай характеризують як примусову працю.
Поліція заявила, що принаймні один непалець загинув в одній з декількох аварій за участю фургонів, які використовувалися для перевезення мігрантів, попри відсутність елементарних стандартів безпеки.
У жовтні стало відомо, що Греція ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося торгівлею людьми, змушуючи десятки непальських чоловіків працювати на фермах по всій країні в нелюдських умовах.
Нещодавно Греція посилила покарання для мігрантів, яким відмовили у притулку.
Також мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.