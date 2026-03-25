Бельгійська поліція ліквідувала мережу нелегального перевезення мігрантів

Бельгійська поліція ліквідувала мережу з незаконного перевезення мігрантів, яка діяла на території трьох країн.

Про це повідомила в середу, 25 березня, федеральна прокуратура Бельгії, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, мережа незаконного перевезення мігрантів діяла на території Бельгії, Нідерландів та Німеччини.

Під час операції бельгійська поліція вилучила надувні човни, двигуни, рятувальні жилети, готівку та зброю.

Правоохоронці заарештували чотирьох підозрюваних в Німеччині. Відтак їх мають екстрадувати до Бельгії, де вони постануть перед судом у Брюгге.

