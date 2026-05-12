В Литве задержали женщину, незаконно перевозившую мигрантов

В литовском городе Кальвария, на пути в Польшу, пограничники задержали гражданку Латвии, которая незаконно перевозила в своем автомобиле из соседней страны мигрантов.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, женщина перевозила четырех мигрантов, все – граждане Афганистана.

62-летняя гражданка Латвии предъявила свои действительные документы, удостоверяющие личность. Между тем, как отмечается, трое мужчин, которые сидели на заднем сиденье, не имели документов, но назвались гражданами Афганистана в возрасте 21, 22 и 43 года. Четвертого мужчину нашли в багажнике.

Как сообщила Государственная пограничная служба (VSAT), пограничник, который в тот день не был на службе, сообщил об инциденте своим коллегам по телефону, и они прибыли на указанное место через несколько минут.

Водителя и ее четырех пассажиров задержали и доставили на пограничный пост в Кальварии. Личности трех иностранцев были подтверждены по фотографиям афганских паспортов, найденных в их мобильных телефонах; четвертый паспорта не имел.

Женщина объяснила, что согласилась перевезти мигрантов до литовско-польской границы. За каждого из них она должна была получить 850 евро. По предварительной информации, иностранцы из Афганистана прилетели в Беларусь, откуда незаконно пересекли границу и оказались в Латвии.

