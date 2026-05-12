Глава МЗС Литви закликає не послаблювати тиск на РФ в рамках 21-го пакета санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляє, що Європа не може послаблювати тиск на Кремль.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Будріс наголосив, що Росія зневажливо ставиться до будь-якої пропозиції щодо припинення вогню та досягнення миру.

"Шоу, яке Росія влаштувала нам на вихідних – військова вистава на Червоній площі – було єдиним мотивом президента Путіна у пропозиції про припинення вогню. Це нереально, і саме так ми маємо оцінювати ситуацію – продовжувати тиск, тому ми вже вносимо нові пропозиції щодо 21-го пакета санкцій", – додав литовський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна спрогнозував, що наступний, 21-й пакет санкцій проти Росії має націлитися на російську енергетику, насамперед морські перевезення нафти.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, що до 21-го пакета санкцій можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту.