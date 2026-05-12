Глава МИД Литвы призывает не ослаблять давление на РФ в рамках 21-го пакета санкций

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявляет, что Европа не может ослаблять давление на Кремль.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Будрис подчеркнул, что Россия пренебрежительно относится к любому предложению о прекращении огня и достижении мира.

"Шоу, которое Россия устроила нам на выходных – военное представление на Красной площади – было единственным мотивом президента Путина в предложении о прекращении огня. Это нереально, и именно так мы должны оценивать ситуацию – продолжать давление, поэтому мы уже вносим новые предложения по 21-му пакету санкций", – добавил литовский министр.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прогнозировал, что следующий, 21-й пакет санкций против России должен нацеливаться на российскую энергетику, прежде всего на морские перевозки нефти.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что в 21-й пакет санкций могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского теневого флота.