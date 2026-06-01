ЗМІ: президент Румунії призначить нового прем’єр-міністра цього тижня

Президент Румунії Нікушор Дан планує вже цього тижня – ймовірно, навіть у вівторок-середу – призначити нового прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією від неназваних співрозмовників, Дан планує цього тижня назвати ім’я нового прем’єр-міністра; скоріш за все, це станеться найближчими днями.

Водночас переговори щодо моделі нового уряду, який би мав достатню підтримку парламенту, ще тривають.

Фаворитом на посаду прем’єра нібито залишається Еуджен Томак, який не входить до жодної з парламентських партій. Обрання такої кандидатури, ймовірно, знизить градус політичних суперечок, і президент вважає, що призначення "позапарламентського" прем’єра – яайкраще рішення.

Томак – депутат Європарламенту і входить до політичної групи Renew Europe. Він народився неподалік Ізмаїла на Одещині, а у юнацькому віці переїхав до Румунії.

Соціал-демократи нібито готові підтримати його, тоді як Національна ліберальна партія і Союз порятунку Румунії ще не визначилися, і невідомо, чи знайдеться у їхніх лавах достатньо голосів.

Нібито розглядаються також кандидатури топпосадовиці МВФ Делії Велкулеску, голови Нацбанку Румунії Матея Шербана, радника президента Раду Бурнете.

Опитування засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" прем’єром і так само у меншості ті, хто схвалює призначення уряду технократів. Понад 56% підтримали би оголошення дострокових виборів.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу в квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана. Відтоді тривають консультації щодо формування нового уряду.

Президент Румунії Нікушор Дан висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

