Суд у Гаазі відхилив вимогу Руанди до Британії про виплати через зрив угоди щодо мігрантів

Суд у Гаазі ухвалив рішення, що уряд Великої Британії не муситиме виплачувати Руанді мільйони фунтів через скасування угоди про депортацію мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Угода, укладена попереднім урядом консерваторів, яка передбачала депортацію нелегальних мігрантів до Руанди, була скасована в липні 2024 року після приходу до влади нового уряду лейбористів.

Руанда стверджувала, що Велика Британія порушила угоду і тому все ще винна їй понад 100 млн фунтів.

Однак уряд Великої Британії виграв справу проти Руанди в Постійному арбітражному суді в Гаазі і не несе відповідальності за витрати.

У рішенні, опублікованому 1 червня, суд відхилив твердження Руанди про порушення з боку Великої Британії та її вимогу про виплату.

Під час розгляду справи адвокати, які представляли Велику Британію, стверджували, що скасування плану після приходу до влади лейбористів після загальних виборів 2024 року було "цілком логічним", а відсутність необхідності подальших виплат – "простим здоровим глуздом".

Однак Руанда попросила суд визнати, що Велика Британія порушила угоду, і вимагала виплатити всі заборгованості, а також компенсацію.

Але адвокати Великої Британії заперечили, що країна порушила будь-які частини угоди, і заявили, що "Руанда не має права на жодну з форм компенсації, яких вона вимагає", просячи суд відхилити позови.

До виборів уряд консерваторів вже витратив 700 млн фунтів стерлінгів на свою флагманську імміграційну політику, згідно з якою мігрантів, які прибували до Великої Британії на човнах із Франції, відправляли б до Кігалі з метою запобігання перетинам Ла-Маншу.

Однак до скасування плану до Руанди встигли дістатися лише четверо добровольців.

