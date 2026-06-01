ЗМІ: у Польщі розкрили деталі про затриманого за шпигунство працівника "оборонки"
Чоловік, затриманий у Польщі минулого тижня за підозрою у шпигунстві, працював на підприємствах, що виробляють компоненти артилерійських та ракетних боєприпасів.
Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".
Йдеться про цивільного працівника однієї з компаній заводу Mesko, що входить до складу Польської оборонної групи, якому висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою.
Чоловікові 65 років і в липні він планував вийти на пенсію. Він працював на заводах компанії Mesko, розташованих у місті Болехово (Великопольське воєводство).
Ця компанія спеціалізується на прецизійній обробці металів. Вона виробляє елементи великокаліберних боєприпасів, а також компоненти для переносного зенітного ракетного комплексу Piorun.
Підозрюваного затримали в рамках розслідування, яке проводить Агентство внутрішньої безпеки у співпраці зі Службою військової контррозвідки. Йому висунули звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки та передачі інформації, яка може зашкодити інтересам держави.
65-річного чоловіка було тимчасово заарештовано на три місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
У Польщі у травні співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.