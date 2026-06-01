МКС привітав рішення Угорщини залишитися стороною Римського статуту

Міжнародний кримінальний суд привітав рішення нової влади Угорщини про те, щоб залишатися стороною Римського статуту, що ознаменувало відмову від попередньої політики Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві суду від 1 червня.

"Суд вітає це важливе рішення, що сигналізує про поновлені зобов’язання Угорщини за Римським статутом і слугуватиме цілі завершення безкарності за найгірші злочини", – зазначають у заяві.

Нагадаємо, уряд Віктора Орбана минулої весни ініціював процес виходу Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

Процес виходу Угорщини мав завершитися в червні, але нова угорська влада завернула рішення попередників.