Почему евроинтеграция является шансом для модернизации украинского агросектора

В Украине опасаются, что ужесточение требований ЕС к нашему агросектору приведет к росту затрат и усложнит производство, а также может привести к потере части привычных рынков сбыта за пределами Евросоюза.

Несомненно, адаптация к правилам ЕС потребует инвестиций, новых процедур контроля, перестройки части производств и отдельных переходных решений для агропродовольственных производителей.

О том, как евростандарты могут помочь украинскому агросектору, читайте в колонке эксперта ОО "Украинский центр европейской политики" Дмитрия Науменко На пути в ЕС Украине нужно перестроить модель агроэкспорта.

Автор колонки обращает внимание, что украинский агросектор, хотя и имеет значительную долю переработанной продукции, экспортирует преимущественно сырьевые товары.

Он напоминает, что страны Евросоюза зарабатывают не столько на сырье или биржевых товарах, сколько на более глубоко переработанной, а значит, более дорогой продукции.

"Это – совершенно другой экспортный профиль. Такая модель меньше ориентирована на сырьевой экспорт и больше – на сбыт продукции с более высокой добавленной стоимостью", – пишет Дмитрий Науменко.

По его словам, крупнейшими рынками сбыта сельскохозяйственной продукции ЕС за его пределами являются Великобритания, США, Швейцария, Китай, Япония и Норвегия.

"Это рынки, где ключевую роль играют не только цена и объем, но и прослеживаемость и контроль качества по всей цепочке поставок, требования к безопасности и доверие к системе контроля. Именно этого должна достичь Украина, перенимая правила Евросоюза в агросекторе", – отмечает эксперт ОО "Украинский центр европейской политики".

Поэтому полноценное внедрение стандартов ЕС, по мнению эксперта, следует рассматривать не как уступку Брюсселю и не как угрозу для отечественного агросектора, а как инвестицию в доступ к тем же платежеспособным рынкам, на которых уже зарабатывает Евросоюз.

Целью должен стать экспорт переработанных товаров с большей добавленной стоимостью.

Науменко признает, что в нынешних условиях нереалистичен одномоментный переход Украины к модели производства, регулирования и экспорта, присущей государствам-членам ЕС – из-за войны, ограниченных инвестиционных возможностей, масштаба необходимой адаптации.

Но, по мнению автора колонки, важно, чтобы результатом стала не консервация сырьевой модели, а модернизация сектора, развитие переработки и создание новых рабочих мест.

Опыт стран Центральной Европы показывает, что такая трансформация вполне реальна. Например, Польша за 20 лет членства в ЕС увеличила стоимость агропродовольственного экспорта более чем в 11 раз.

"Для реализации этого Украине нужна продуманная стратегия перехода. Прежде всего – честная и предметная оценка влияния евроинтеграции на отдельные подсектора украинского сельского хозяйства", – пишет Дмитрий Науменко.

Он объясняет, что это позволит определить реалистичную последовательность адаптации, временные рамки. А также возможные инструменты финансовой поддержки модернизации производств, способных перейти к более сложным и дорогостоящим сегментам экспорта.

По словам эксперта ОО "Украинский центр европейской политики", при условии правильно выстроенного перехода евростандарты могут стать основой для закрепления украинских производителей на рынке ЕС и постепенного увеличения доли агропродовольственной продукции с более высоким уровнем переработки.

