Думки поляків про президента Навроцького лишаються розділеними навпіл

Через рік після президентських виборів у Польщі діяльність президента Кароля Навроцького позитивно оцінюють приблизно стільки ж громадян, скільки й негативно.

Як повідомляє TVN24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від IBRiS на замовлення Wirtualna Polska.

На запитання про те, як респонденти оцінюють роботу Кароля Навроцького на президентській посаді, 48% дали їй позитивну оцінку (серед них "однозначно позитивно" оцінюють президента 23,6%, "скоріш позитивно" – 24,6%).

Про негативну оцінку заявили 50,1% опитаних (з них 23,4% – "однозначно негативно", 26,7% – "радше негативно"); 1,7% не визначилися з думкою.

Хоча формально переважає негативна оцінка, різниця – у межах статистичної похибки. Збір даних проводили 28-29 травня серед 1000 респондентів.

Опитування опублікували до річниці другого туру президентських виборів у Польщі, що відбулися 1 червня 2025 року. Тоді Навроцький переміг кандидата від "Громадянської коаліції" з 50,89%.

У квітні за опитуванням IBRiS Навроцький лишався лідером рейтингу довіри до польських політиків та збільшив відрив від інших.

Інше опитування засвідчило, що понад 50% поляків вважають, що країні не потрібна нова конституція, ідею якої просуває Навроцький.