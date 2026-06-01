ЗМІ: дронова загроза для Фінляндії у травні виникла через помилку з боку України

Дронова загроза для регіону Уусімаа, столичного регіону Фінляндії, у середині травня була спричинена помилкою з боку України.

Про це стало відомо газеті Helsingin Sanomat від джерел, передає "Європейська правда".

За даними джерел, Україна сама попередила вночі про те, що випадково направила дрони в бік Фінляндії. Дрони були оснащені вибуховими речовинами.

Дрони, що використовуються для ударів, зазвичай програмуються з урахуванням координат цілі та координат проміжних точок, які визначають маршрут дрона. Тут можливі помилки. Саме це могло статися в Україні напередодні 15 травня.

За даними Збройних сил Фінляндії, дрони так і не увійшли в повітряний простір Фінляндії. Причина цього невідома. Можливо, російська ППО збила дрони по дорозі.

Громадськості надали надзвичайно мало інформації про загрозу з боку дронів в Уусімаа порівняно з березневим інцидентом, коли українські дрони впали в Кюменлааксо.

Як зазначає газета, нова інформація змінює уявлення про події двотижневої давності. Міністерство внутрішніх справ наказало всім мешканцям Уусімаа залишатися в укриттях через загрозу з боку дронів. Ця рекомендація торкнулася 1,8 мільйона мешканців регіону та призвела до зупинки повітряного руху.

Президент Александр Стубб, прем'єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен не захотіли коментувати це питання.

Минулого тижня Стубб загалом зазначив, що не вірить у те, що Росія намагається скерувати дрони в бік Фінляндії. Стубб базував свою думку на інформації, яку отримав від Збройних сил та ВПС.

Міністерство закордонних справ Фінляндії 28 травня викликало посла Росії після того, як літак країни міг порушити повітряний простір Фінляндії.