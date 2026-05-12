У Німеччині розслідують загибель поліцейського під час навчальних стрільб

Німеччина розпочала розслідування обставин загибелі співробітника спецпідрозділу федеральної поліції під час стрілецьких навчань на військовому полігоні в місті Путлос на півночі країни.

Про це заявили в поліції, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними поліції, інцидент стався увечері 11 травня під час тренувальних стрільб.

Попередні висновки слідства вказують на те, що постріл був випадковим.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, а також перевіряють дотримання правил безпеки під час проведення навчань.

У квітні минулого року у Німеччині на великих армійських навчаннях загинув нідерландський солдат.

Нещодавно писали, що у Франції двоє військовослужбовців загинули внаслідок нещасного випадку під час дайвінгу, що стався в ніч з понеділка на вівторок в місті Анже на навчаннях на річці Мен.