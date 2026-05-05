У Франції двоє військових загинули під час навчального занурення у річку

У Франції двоє військовослужбовців загинули в результаті нещасного випадку під час дайвінгу, що стався в ніч з понеділка на вівторок в місті Анже під час навчань на річці Мен.

Про це агентству AFP повідомили у прокуратурі.

Водолази віком 24 та 30 років брали участь у військових навчаннях з підводного плавання. Один із них належав до 6-го інженерного полку Анже, а інший – до 1-го іноземного інженерного полку Лаудуна.

Навчання розпочалися близько 23:00 у річці Мен, а близько 02:00 зв'язок з обома водолазами було втрачено, повідомив агентству прокурор Анже Ерік Буйяр.

За попередніми даними, обоє водолазів, ймовірно, застрягли в порожнині опори мосту через річку.

В результаті пошуків обох військовослужбовців знайшли. Коли їх витягли з води, вони перебували у стані зупинки серцево-дихальної діяльності. Їх не вдалося реанімувати.

За даними джерела в сухопутних військах, курс дайвінгу розпочався в Сен-Мандріє з морської частини і продовжився в Анже з частиною у прісних водах.

