Під час військових навчань у Німеччині загинув солдат з Нідерландів

У Німеччині під час великих армійських навчань загинув нідерландський солдат.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS з посиланням на Міноборони Нідерландів.

Міноборони повідомило, що 21-річний солдат, ймовірно, загинув від нещасного випадку. Більше подробиць про інцидент не повідомляється.

Командир частини загиблого солдата, бригадний генерал Гертьян Кой, каже, що він спустошений смертю: "Це глибоко зачіпає всіх нас. Наші думки з його близькими".

21-річний хлопець служив у 13-й легкій бригаді з міста Оіршот у Брабанті. Він брав участь у навчаннях "Бастіонний лев" на полігоні Гюз Альтмарк, розташованому приблизно за 150 кілометрів на захід від Берліна. Це найбільші навчання для армії цього року: в них беруть участь близько 4 000 солдатів з трьох країн. Після загибелі солдата навчання були тимчасово припинені.

Німецька поліція проводить розслідування за підтримки Королівської військової поліції Нідерландів. Водночас Інспекція з питань безпеки у сфері оборони також розпочала слідчу перевірку.

Нагадаємо, 3 квітня у Вільнюсі відбулася церемонія прощання з чотирма американськими військовими, які загинули під час навчань на литовському полігоні.

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною M88 Hercules на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. Згодом її ідентифікували на дні болотистої водойми.

31 березня з болота було витягнуто тіла трьох зниклих американських військових, а згодом знайшли і тіло четвертого солдата.