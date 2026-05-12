В Германии расследуют гибель полицейского во время учебных стрельб

Германия начала расследование обстоятельств гибели сотрудника спецподразделения федеральной полиции во время стрелковых учений на военном полигоне в городе Путлос на севере страны.

Об этом заявили в полиции, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным полиции, инцидент произошел вечером 11 мая в ходе тренировочных стрельб.

Предварительные выводы следствия указывают на то, что выстрел был случайным.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также проверяют соблюдение правил безопасности во время проведения учений.

В апреле прошлого года в Германии на крупных армейских учениях погиб нидерландский солдат.

Недавно писали, что во Франции двое военнослужащих погибли в результате несчастного случая во время дайвинга, произошедшего в ночь с понедельника на вторник в городе Анже на учениях на реке Мен.