Президент Литви сподівається на якнайшвидший запуск військового виробництва з Україною

Литовський резидент Гітанас Науседа відзначає зростання інтересу інвесторів до оборонної промисловості Литви та розраховує на якнайшвидший запуск спільного військового виробництва з Україною.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав журналістам, що литовська сторона вкрай зацікавлена у використанні новітніх українських технологій та розвитку спільного виробництва.

"Ми хочемо, щоб ті чудові угоди, які ми підписали раніше, були реалізовані на практиці, щоб ми могли навести конкретні приклади того, як все це працює", – підкреслив Науседа.

Він закликав перетворити всі меморандуми на конкретні справи.

"Інтерес (з боку інвесторів у оборонну промисловість. – Ред.) є, і залишається тільки перейти від підписання меморандумів до реальних справ", – зазначив президент.

На конференцію Daimex Baltic, що розпочалася у вівторок у Вільнюсі, зібралося близько 2 тис. учасників та представників бізнесу з 30 країн світу. У рамках заходу буде підписано чотири меморандуми про співпрацю між представниками оборонного сектора Литви та закордонними компаніями й організаціями.

За словами президента, Литва є привабливим місцем для інвестицій в оборонну промисловість, оскільки не тільки застосовує податкові пільги та спрощує бюрократичні процедури для цього специфічного бізнесу, а й усвідомлює важливість національної безпеки.

Нагадаємо, у понеділок міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.